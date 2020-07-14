Беларусь охватили акции протеста из-за нечестных выборов, людей задерживают. Видео
В Минске и других городах Беларуси прошли акции протеста. Радио Свобода
В Минске и некоторых других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста после того, как ЦИК отказался зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
В столице Беларуси около 20:00 по местному времени перекрыли проспект Независимости, на котором собралось несколько сотен протестующих. Люди без флагов, лозунгов и плакатов просто шли по улице и хлопали в ладоши. Проезжавшие мимо машины сигналили в знак солидарности с участниками шествия. Местная милиция частично перекрыла проспект и начала задержания.
Милиция задержала протестующих в центре Минска (Радио Свобода)
Люди координировали действия между собой с помощью чатов и групп в мессенджерах и соцсетях.
В центр города подъехали автозаки. Так, журналиста радиостанции "Еврорадио" задержали прямо во время стрима с места событий.
Пресс-служба МВД республики распространила заявление о недопустимости массовых беспорядков и несанкционированных акций.
"Напоминаем о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях. Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий! Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством", – написали в официальном телеграм-канале МВД.
МВД Беларуси призвало граждан прекратить акции (Telegram-канал МВД Беларуси)
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Минске 18 июня прошли масштабные акции в поддержку активистов и политиков, которых задержали в ходе президентской избирательной кампании.
В частности, протестующие требовали отпустить оппозиционера и оппонента Александра Лукашенко Виктора Бабарико, которого задержали и доставили на допрос.
Масштабные акции в разных городах продолжились и 19 июня. В результате были задержаны более 120 человек.
Ранее президент Беларуси заявил, что не допустит в стране переворотов или протестов. Он пообещал, что в нужное время всех "приведут в чувство".
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