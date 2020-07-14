Беларусь охватили акции протеста из-за нечестных выборов, людей задерживают. Видео

В Минске и других городах Беларуси прошли акции протеста. Радио Свобода

В Минске и некоторых других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста после того, как ЦИК отказался зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

В столице Беларуси около 20:00 по местному времени перекрыли проспект Независимости, на котором собралось несколько сотен протестующих. Люди без флагов, лозунгов и плакатов просто шли по улице и хлопали в ладоши. Проезжавшие мимо машины сигналили в знак солидарности с участниками шествия. Местная милиция частично перекрыла проспект и начала задержания.

Милиция задержала протестующих в центре Минска (Радио Свобода)

Люди координировали действия между собой с помощью чатов и групп в мессенджерах и соцсетях.

В центр города подъехали автозаки. Так, журналиста радиостанции "Еврорадио" задержали прямо во время стрима с места событий.

Пресс-служба МВД республики распространила заявление о недопустимости массовых беспорядков и несанкционированных акций.

"Напоминаем о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях. Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий! Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством", – написали в официальном телеграм-канале МВД.

МВД Беларуси призвало граждан прекратить акции (Telegram-канал МВД Беларуси)

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