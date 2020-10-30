Беларусь ограничила движение через границу.

Беларусь с четверга, 29 октября, ограничила движение через границу.

Ограничения власти аргументировали дополнительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Согласно информации, эти ограничения не распространяются на лиц, пересекающих границу по дипломатическим или служебным паспортам, водителей грузовых транспортных средств, осуществляющих международные перевозки и членов поездных бригад", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, Беларусь не хочет допускать на свою территорию граждан Украины, Литвы и Польши. Об этом заявил посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. По его мнению, режим Лукашенко до сих пор считает нашу страну угрозой для себя.