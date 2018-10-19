Сербия сейчас рассматривается как один из реальных участников будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявил в интервью "Эху Москвы" спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, рассказывая о странах, которые выразили желание направить миротворцев в Украину.

Однако Сербия продолжает оставаться активным партнером и военным союзником России. В середине августа в Ленинградской области прошли российско-сербские военные учения, в которых принимали участие почти две сотни представителей балканской страны.

Не сомневаюсь, что значительная часть этих бойцов, при случае, попадут в состав будущего сербского контингента. Конечно, российские кураторы "научили" сербов, как действовать и в чьих интересах "работать" на Донбассе ...

Это об официальных представителях Белграда. А если говорить о нелегальном участии сербов в событиях в Украине, то количество сербских наемников, которые воевали против украинской армии в бандах боевиков на Донбассе, составляет несколько сотен. Только 28 из них были осуждены в самой Сербии за участие в войне в Украине. И только четверо из них, говорится в программе "Донбасс. Реалии", получили тюремные сроки, остальные - наказаны условно.

Так называемые "четники" принимали участие и в аннексии Россией Крыма, и в боях на Донбассе. Российские инструкторы из состава националистической частной военной компании E.N.O.T. Corp тренируют в военных лагерях сербскую молодежь, подбирая и вербуя новое "пушечное мясо" для банд террористов на востока Украины. Сами же "Еноты" на Донбассе прославились в тылу боевиков - зачистками отрядов казачков, неподконтрольных группировке "ЛНР".

После огласки в СМИ о "русском следе", сербские власти закрывают скандальные военные лагеря и проводит задержания нескольких одиозных представителей сербских наемников.

Несомненно, это - элементы политической игры, которой руководит Кремль, и все это делается для того, чтобы "подмарафетить" испорченный имидж Сербии в глазах мирового сообщества. Ведь как тогда "предлагаться" в состав миротворцев в Украину?