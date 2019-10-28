Байден публично открестился от скандала с сыном в Украине

Сын бывшего вице-президента США Джо Байден Хантер сам принимал решение работать в украинской газовой компании "Burisma".

Об этом в интервью американским СМИ лично рассказал его отец, пишет The New York Times.

Будущий соперник главы США Дональда Трампа на следующих президентских выборах подчеркнул, что Хантер – "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия, в чем каждый может убедиться из расследования.

Также Байден отметил, что никогда не обсуждал с детьми собственные рабочие вопросы. Кроме того, стараясь задеть Трампа, Байден добавил, что в случае избрания его президентом, его дети никогда не будут собираться в Белом доме на заседаниях кабинета.

Джо Байден

Как сообщал OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью являлось общение с Владимиром Зеленским.

Предметом разговора должно было стать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы 2016 года и о предполагаемых связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.

Позднее Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.

В начале сентября стало известно, что в США начали "широкомасштабное расследование" возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Также Джулиани признался, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена.

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