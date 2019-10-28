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28 октября • обновлено в 09:15
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Байден публично открестился от скандала с сыном в Украине

1.2т Читать материал на украинском

Сын бывшего вице-президента США Джо Байден Хантер сам принимал решение работать в украинской газовой компании "Burisma".

Об этом в интервью американским СМИ лично рассказал его отец, пишет The New York Times.

Будущий соперник главы США Дональда Трампа на следующих президентских выборах подчеркнул, что Хантер – "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия, в чем каждый может убедиться из расследования.

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Также Байден отметил, что никогда не обсуждал с детьми собственные рабочие вопросы. Кроме того, стараясь задеть Трампа, Байден добавил, что в случае избрания его президентом, его дети никогда не будут собираться в Белом доме на заседаниях кабинета.

Джо Байден

Джо Байден

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Персоны
Джо Байден Дональд Трамп
Место
США
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Ш. Олег
Ш. Олег
Верю безоговорочно Джо Байдену, этому святому человеку с благородными сединами и лицом пресвитерианского пастора. Думаю, он даже не догадывался, что у него есть сын, пока не узнал об этом из статьи на "Обозревателе". :)
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
ФШФЛФЛФФШШШШШ.. Слышите? Это звук слива в унитазе вашей окраины..
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Галушкин Петро, нет не слышим, а ты слышишь. Так кого тогда сейчас сливают?)))
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