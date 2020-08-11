Байден поддержал протестующих в Беларуси и заявил о 26 годах репрессий

Кандидат в президенты США Джо Байден выступил в поддержку участников протестов в Беларуси.

Как говорится в его заявлении в Medium, он поддерживает тех, кто призывает к транспарентному и точному подсчету голосов и освобождению всех политзаключенных.

"Я также призываю президента Лукашенко уважать права участников мирных протестов и воздержаться от дальнейшего насилия", – отметил Байден.

Он заверил, что в случае победы на выборах его администрация "никогда не будет уклоняться от поддержки демократических принципов и прав человека".

По словам Байдена, народ Беларуси требует, чтобы его услышали "после 26 лет систематических репрессий со стороны авторитарного режима президента Александра Лукашенко".

Американский политик утверждает, что во время выборов в Беларуси имели место фальсификации, а в протестах участвуют "люди, требующие точного подсчета голосов".

Как писал OBOZREVATEL: