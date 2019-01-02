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''Баба Яга без грима'': Захарову разнесли за новогоднее фото

7.2тЧитать материал на украинском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова нарвалась на шквал острой критики из-за очередного нелепого фото, сделанного в новогоднюю ночь.

На нем крупным планом запечатлено ее лицо, обработанное в графическом редакторе. Кроме того, Захарова одета в безвкусную зимнюю меховую шапку кислотно-зеленого цвета. Снимком скандальная дипломат поделилась на своей странице в Instagram.

"Краткий отчет о новогодней ночи", — коротко подписала она свой пост. Однако вместо поздравлений на Захарову посыпались стебные комментарии, высмеивающие ее несуразный внешний вид.

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

Новости
''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой

"Лига защиты зеленых фосфорецирующих Чебурашек!", "После обнималок с Шреком?", "Можно играть Бабу Ягу без грима", "С*чка... Крашенная...", "Голову помыла?", "Ну чем не Шрек?", "Крокодил", "Фу, ведьма!", "Фотошоп спас ситуацию", "Ну, вот уже зеленые человечки появляться начали", — с сарказмом пишут пользователи соцсети.

''Баба Яга без грима'': Захарову разнесли за новогоднее фото

''Баба Яга без грима'': Захарову разнесли за новогоднее фото

''Баба Яга без грима'': Захарову разнесли за новогоднее фото

''Баба Яга без грима'': Захарову разнесли за новогоднее фото

''Баба Яга без грима'': Захарову разнесли за новогоднее фото

''Баба Яга без грима'': Захарову разнесли за новогоднее фото

''Баба Яга без грима'': Захарову разнесли за новогоднее фото

''Баба Яга без грима'': Захарову разнесли за новогоднее фото

''Баба Яга без грима'': Захарову разнесли за новогоднее фото

''Баба Яга без грима'': Захарову разнесли за новогоднее фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Захарову высмеяли за странное фото с оленем в Заполярье. Оно стало поводом для острых шуток в адрес спикера МИД РФ. Кроме того, она нарвалась на волну острой критики из-за фото в шляпе от львовского дизайнера Руслана Багинского.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Мария Захарова
Место
Россия
Тег
Новости России
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Makc Махов
Makc Махов
Кацапская лошадь с зелёной гривой! Очень-очень краива! Фюрер Хуйлопутин оценет! ☠️🤣🤣🇷🇺🖕🖕😅🖕🏼😆
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Столетия пьяного бурят-монгольского перекрестного зачатия рождают подобных уродок.
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Анд Алекс
Анд Алекс
Чючело
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