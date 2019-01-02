''Баба Яга без грима'': Захарову разнесли за новогоднее фото

Официальный представитель МИД России Мария Захарова нарвалась на шквал острой критики из-за очередного нелепого фото, сделанного в новогоднюю ночь.

На нем крупным планом запечатлено ее лицо, обработанное в графическом редакторе. Кроме того, Захарова одета в безвкусную зимнюю меховую шапку кислотно-зеленого цвета. Снимком скандальная дипломат поделилась на своей странице в Instagram.

"Краткий отчет о новогодней ночи", — коротко подписала она свой пост. Однако вместо поздравлений на Захарову посыпались стебные комментарии, высмеивающие ее несуразный внешний вид.

Мария Захарова Скриншот видео

"Лига защиты зеленых фосфорецирующих Чебурашек!", "После обнималок с Шреком?", "Можно играть Бабу Ягу без грима", "С*чка... Крашенная...", "Голову помыла?", "Ну чем не Шрек?", "Крокодил", "Фу, ведьма!", "Фотошоп спас ситуацию", "Ну, вот уже зеленые человечки появляться начали", — с сарказмом пишут пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Захарову высмеяли за странное фото с оленем в Заполярье. Оно стало поводом для острых шуток в адрес спикера МИД РФ. Кроме того, она нарвалась на волну острой критики из-за фото в шляпе от львовского дизайнера Руслана Багинского.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.