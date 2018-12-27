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"Как с окружной": Захарову подняли на смех из-за ''б*ндеровской шляпы''

2.7тЧитать материал на украинском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опять накликала на себя насмешки пользователей из-за нового образа.

В сети обратили внимание на ее шляпу, похожую на созданную львовским дизайнером Русланом Багинским. "Как с окружной!", "Идол безвкусицы и китча", "Черный Властелин подарил Машке Захаровой свою садо-мазо фуражку", — смеются в комментариях.

При этом украинский блогер обратил внимание на то, что Захарова воспользовалась услугами "бандеровского" дизайнера.

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Мария Захарова

Мария Захарова

НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли фото Захаровой с оленем в Заполярье. На нем она нелепо попыталась изобразить удивление от первой встречи с диким животным.

Место
УкраинаЛьвов
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Павленко Богдан
Павленко Богдан
Впервые пожалел, что нельзя нажать "смешно" дважды...
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