"Как с окружной": Захарову подняли на смех из-за ''б*ндеровской шляпы''

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опять накликала на себя насмешки пользователей из-за нового образа.
В сети обратили внимание на ее шляпу, похожую на созданную львовским дизайнером Русланом Багинским. "Как с окружной!", "Идол безвкусицы и китча", "Черный Властелин подарил Машке Захаровой свою садо-мазо фуражку", — смеются в комментариях.
При этом украинский блогер обратил внимание на то, что Захарова воспользовалась услугами "бандеровского" дизайнера.
Мария Захарова
НТВ
Захарова купила шляпу модного бандеровского дизайнера из Львова Руслана Багинского pic.twitter.com/hszxLUnjNy— Mikhail Golub (@golub) 26 декабря 2018 г.
Настроение Захарова pic.twitter.com/SIW3cQS5ZD— Политхардкор (@ruzke_politota) 26 декабря 2018 г.
Да Захарова это просто идол бесвкусицы и китча https://t.co/zz1uwzQIhR— Несогласный (@Dissident404) 26 декабря 2018 г.
Когда одеваетесь у одного дизайнера 😂 #СадоМазоЗахарова pic.twitter.com/VvS3U9cxXL— 🎄 Львовский метрополитен (@natohawks) 26 декабря 2018 г.
Черный Властелин подарил Машке Захаровой свою садо-мазо фуражку: pic.twitter.com/NYv99Xo75S— 🎄 Львовский метрополитен (@natohawks) 26 декабря 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли фото Захаровой с оленем в Заполярье. На нем она нелепо попыталась изобразить удивление от первой встречи с диким животным.