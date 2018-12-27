"Как с окружной": Захарову подняли на смех из-за ''б*ндеровской шляпы''

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опять накликала на себя насмешки пользователей из-за нового образа.

В сети обратили внимание на ее шляпу, похожую на созданную львовским дизайнером Русланом Багинским. "Как с окружной!", "Идол безвкусицы и китча", "Черный Властелин подарил Машке Захаровой свою садо-мазо фуражку", — смеются в комментариях.

При этом украинский блогер обратил внимание на то, что Захарова воспользовалась услугами "бандеровского" дизайнера.

Мария Захарова НТВ

Захарова купила шляпу модного бандеровского дизайнера из Львова Руслана Багинского pic.twitter.com/hszxLUnjNy — Mikhail Golub (@golub) 26 декабря 2018 г.

Да Захарова это просто идол бесвкусицы и китча https://t.co/zz1uwzQIhR — Несогласный (@Dissident404) 26 декабря 2018 г.

Черный Властелин подарил Машке Захаровой свою садо-мазо фуражку: pic.twitter.com/NYv99Xo75S — 🎄 Львовский метрополитен (@natohawks) 26 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли фото Захаровой с оленем в Заполярье. На нем она нелепо попыталась изобразить удивление от первой встречи с диким животным.