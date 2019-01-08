Тысячи пострадавших: Австралию атаковали медузы-убийцы. Фото и видео

Двадцать два человека были госпитализированы в городе Квинсленд, в Австралии. Причиной стало нападение ядовитых медуз Ируканджи.
Об этом сообщило издание SBS News. Кроме того, больше 22 тыс. австралийцев в прошлом году пострадали от яда португальского кораблика – медузоидного обитателя океанов.
Это количество пострадавших уже превысило средний показатель за десять лет более чем в два раза.
Медуза Ируканджи
blogs.scientificamerican.com
Медуза Португальский кораблик
Медуза Португальский кораблик
Медуза Португальский кораблик
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