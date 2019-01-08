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Тысячи пострадавших: Австралию атаковали медузы-убийцы. Фото и видео

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Двадцать два человека были госпитализированы в городе Квинсленд, в Австралии. Причиной стало нападение ядовитых медуз Ируканджи.

Об этом сообщило издание SBS News. Кроме того, больше 22 тыс. австралийцев в прошлом году пострадали от яда португальского кораблика – медузоидного обитателя океанов.

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Это количество пострадавших уже превысило средний показатель за десять лет более чем в два раза.

Медуза Ируканджи

Медуза Ируканджи

blogs.scientificamerican.com

Медуза Португальский кораблик

Медуза Португальский кораблик

Медуза Португальский кораблик

Медуза Португальский кораблик

Медуза Португальский кораблик

Медуза Португальский кораблик

Как сообщал OBOZREVATEL:

Место
Австралия
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