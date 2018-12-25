Атака боевиков в Кабуле: число погибших резко увеличилось 

В Кабуле (Афганистан) число погибших в результате нападения боевиков на правительственное здание увеличилось до 43 человека,10 получили ранения.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, сообщает издание Tolo News.

"Силам безопасности удалось завершить операцию по обезвреживанию нападавших около первого часа ночи вторника (25 декабря. — Ред.), через 10 часов после начала атаки", — говорится в сообщении.

Tolo News

В свою очередь, у министерства внутренних дел другие данные о пострадавших: 28 погибших и 20 раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября мощный взрыв в Кабуле унес жизни 50 человек. Террорист-смертник подорвался во Дворце бракосочетания, где проходило мероприятие по случаю дня рождения пророка Мухаммеда.