Непризнанный Карабах заявил, что сбил вертолет Азербайджана: в Баку опровергли

Силы Армении 1 октября заявили, что якобы сбили вертолет Азербайджана на южном участке линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Однако власти Азербайджана не подтвердили это.

Об атаке на вертолет сообщили на странице в Facebook так называемого "Министерства обороны Нагорного Карабаха". Отмечается, что катастрофа якобы произошла в районе высоты Варазатумб (Леле-Тепе), а вертолет упал на территории Ирана.

Представители Нагорного Карабаха заверили, что инцидент не содержал никакого злого умысла по отношению к иранцам. Ведь поскольку военные действия проходят очень близко от границы с Ираном, подобные случаи неизбежны.

Впрочем Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об уничтожении своего вертолета. Также ведомство не подтвердило распространяемые слухи о крушении еще двух своих вертолетов и самолета.

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