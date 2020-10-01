Непризнанный Карабах заявил, что сбил вертолет Азербайджана: в Баку опровергли
Борт якобы упал на территории Ирана
Представители оккупированной территории заверили Тегеран, что не имели никакого умысла
Бои между Арменией и Азербайджаном идут уже пятый день – с 27 сентября
Силы Армении 1 октября заявили, что якобы сбили вертолет Азербайджана на южном участке линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Однако власти Азербайджана не подтвердили это.
Об атаке на вертолет сообщили на странице в Facebook так называемого "Министерства обороны Нагорного Карабаха". Отмечается, что катастрофа якобы произошла в районе высоты Варазатумб (Леле-Тепе), а вертолет упал на территории Ирана.
Представители Нагорного Карабаха заверили, что инцидент не содержал никакого злого умысла по отношению к иранцам. Ведь поскольку военные действия проходят очень близко от границы с Ираном, подобные случаи неизбежны.
Впрочем Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об уничтожении своего вертолета. Также ведомство не подтвердило распространяемые слухи о крушении еще двух своих вертолетов и самолета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 1 октября армия Азербайджана применила артиллерию против войск Армении во время боев в непризнанном Нагорном Карабахе.
В результате были уничтожены армянские военные колонны на линии соприкосновения воюющих сторон.
Напомним, 29 сентября Министерство обороны Армении заявило, что турецкий истребитель F-16 сбил их штурмовик Су-25.
Эту информацию опровергли в Минобороны Азербайджана и глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян также выступили с противоречивыми заявлениями о сбитом Су-25.
По словам Алиева, Турция не участвует в конфликте в Нагорном Карабахе. В свою очередь Пашинян утверждал, что турецкие военные находятся в Азербайджане.