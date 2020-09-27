В Нагорном Карабахе возобновились бои, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в атаке

Утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои.

Министерство обороны Азербайджана заявило на официальном сайте, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии "вдоль всей линии фронта", а также приграничные населенные пункты из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

По данным ведомства, среди мирного населения имеются убитые и раненые, информация о потерях и раненых уточняется.

В Минобороны добавили, что войска предпринимают ответные меры "с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения".

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Facebook, что атаку на Нагорный Карабах начали военные Азербайджана.

"Армия обороны успешно сопротивляется атаке. Ситуация находится в оперативной разработке, информация будет обобщаться и передаваться по мере необходимости", – говорится в его сообщении.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян также заявил об обстрелах Степанакерта со стороны Азербайджана. Он отметил, что "ответ будет соразмерным".

"Сегодня рано утром противник перешел в активное наступление на всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Мы призываем население укрыться", – отметил он в Facebook.

Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении 12 зенитных комплексов противника. Минобороны Армении утверждает, что сбиты два вертолета, три БПЛА, уничтожены (повреждены) три танка, имеются потери в живой силе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Баку после эскалации в Нагорном Карабахе военного конфликта между Арменией и Азербайджаном тысячи людей провели митинг в поддержку своей армии и с требованием объявления срочной мобилизации.