Задержанная в США по подозрению в шпионаже россиянка Мария Бутина, рассказала, что получала финансовую помощь от российского миллиардера Константина Николаева

Как пишет The Washington Post, сам олигарх подтвердил, свое знакомство и встречи с женщиной, но, по словам его секретаря, он никогда не встречался с президентом США Дональдом Трампом.

При этом у Николаева утверждают, что он финансировал созданную женщиной организацию "Право на оружие".

Однако сын Николаева, Андрей, который учится в США, принял участие в кампании 2016 года на поддержку кандидатуры Трампа на пост президента США, по мнению человека, который знаком с его деятельностью.

По словам очевидцев, Николаев также был замечен в отеле "Трамп Интернешнл" в Вашингтоне во время инаугурации Трампа в январе 2017 года.

Кроме того, по данным Reuters Бутина в 2015 году принимала участие во встрече между российским чиновником и двумя высокопоставленными чиновниками Федерального резерва США и Министерства финансов.

В частности, речь идет о тогдашнем вице-председателе Федеральной резервной системы Стэнли Фишере и заместителе министра финансов по международным вопросам Натаном Шитсом.

Бутина отправилась в США в апреле 2015 года вместе с заместителем главы Центрального банка России Александром Торшиным и они приняли участие в отдельных встречах с Фишером и Шитсом для обсуждения экономических отношений США с Россией при президентстве Барака Обамы.

Эти две встречи, о которых ранее не сообщалось, указывают на более широкий круг связей на высоком уровне, которые Бутина стремилась развивать с американскими политическими лидерами и заинтересованными группами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Бутина имела регулярные контакты с российской разведкой.

Кроме того, стало известно, что она принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году.

Бутиной нужные контакты в США помогал устанавливать республиканец Пол Эриксон.