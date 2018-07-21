Арест российской шпионки: раскрыт тайный канал между Кремлем и партией Трампа

Россиянке Марии Бутиной, которую задержали в Вашингтоне и обвиняют в работе на Москву, помогал устанавливать нужные контакты в США республиканец Пол Эриксон.

Его в судебных документах по делу Бутиной называют "Персона 1", пишет The Bell.

Изданию The Wall Street Journal удалось узнать некоторые факты о личности Эриксона, который, как выяснилось, жил вместе с Бутиной.

Пол Эриксон, 2003 год, C-SPAN 2

Отмечается, что последнее время республиканец не обладал хорошими политическими связями. Много у него было только долгов. А в суды против него подавались иски о мошенничестве.

В судах политик проиграл свыше 860 тысяч долларов. Многие бизнесмены получали от него предложения по инвестициям. Эриксон всегда представлялся опытным инвестором. Но в итоге сделки оказывались или проигрышными, или несуществующими.

В 2016 году Эриксон рассказал некоторым людям, что стал частью переходной команды нынешнего президента США Дональда Трампа. Одному из своих знакомых он говорил, что постоянно находится в Вашингтоне. Но никто из членов переходной команды Трампа об Эриксоне не слышал.

Одним из главных контактов Эриксона называют Дэвида Кина. Он в 2011 году был избран президентом Национальной стрелковой ассоциации (NRA). Интересно, что Эриксон и Бутина впервые встретились в 2013 году, когда первый сопровождал Кина в ходе его поездки в Москву на конференцию сторонников владения оружием.

Мария Бутина и Дэвид Кин, The Bell

Как сообщал OBOZREVATEL, Бутина имела регулярные контакты с российской разведкой.

Кроме того, стало известно, что она принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году.