"Англосаксы нарываются!" В России взорвались новыми угрозами из-за Черного моря

Великобритания полностью поддерживает Украину перед агрессивными действиями Российской Федерации.

Об этом в пятницу, 21 декабря, заявил государственный секретарь Великобритании Гэвин Уильямсон во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Одессе, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Когда мы несколько недель назад подписывали наш Договор и нашу договоренность, то мы и подумать не могли, что может произойти. Это произошло очень быстро после подписания. Мы видим, что это абсолютно открытый акт агрессии со стороны Российской Федерации по отношению к Украине. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы видим такие акты агрессии", — подчеркнул Уильямсон.

Госсекретарь Великобритании Гэвин Уильямсон Минобороны Украины

По его словам, каждая страна мира, не только Великобритания, должна стоять бок о бок с Украиной в трудные времена.

"Мы должны сделать абсолютно четким и понятным для Кремля: то, что они делают, является абсолютно неприемлемым, и эти действия не останутся без ответа", — подчеркнул Госсекретарь Великобритании.

"Когда я услышал все, что происходило, и обо всем, что произошло, то понял, что мы должны быть вместе с Украиной и что мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в такие времена. Вот почему я как Государственный секретарь по вопросам обороны приказал, чтобы корабль Королевских ВМС Великобритании "ЕCHO" 19 декабря прибыл в Одессу", - подчеркнул он.

Минобороны Украины

На слова британца уже отреагировали в России. Так, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что свои интересы в Черном море имеет не только Российская Федерация, но и другие государства.

"Черное море действительно не принадлежит исключительно одной России, его также используют Турция, Болгария, Румыния, Украина. Но! Существуют правила нахождения военных кораблей в Черном море. Британский корабль может находиться там не более 20 дней после того, как проходит Босфор. Ну пусть погуляет себе, сколько положено. А затем Великобритания будет вынуждена покинуть эту территорию", — заявил россиянин.

По его словам, Вашингтон и Лондон якобы манипулируют Киевом для того, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия.

"Пугать Россию подобным бряцанием оружия не стоит. Англичане нарываются на скандал, который ничем не закончится. Не надо провоцировать Россию на резкие шаги. Теперь понятно, кто управляет поведением Порошенко. Англосаксы. По сути, они сталкивают лбами два самых близких народа", — подытожил Владимир Джабаров.

В комментариях к новости россияне возмущаются и угрожают Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря корабль НАТО прибыл на помощь в Украину.

Разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) пришвартовался у причала Одесского морского порта.

В ответ на это в России разразились новыми угрозами, заявив, что "любое иностранное корыто будет уничтожено".