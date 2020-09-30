Активные бои за Нагорный Карабах продолжились. Появились новые видео ударов

Между Арменией и Азербайджаном продолжаются военные действия в непризнанной республике Нагорный Карабах, опубликованы видео новых столкновений.

Свежие видеозаписи из зоны вооружённого конфликта Армении и Азербайджана опубликовал Telegram-канал Политота. Отмечается, что азербайджанская сторона явно имеет перевес в БПЛА, но у армянской армии больший опыт боёв.

Баку нанес точечные удары по противнику в Джебраильском районе, под удар попало военное руководство Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил местным СМИ 30 сентября, что в ходе четырехдневных боев вооруженным силам страны удалось занять стратегические высоты, освободить ряд территорий, которые долгое время находились под оккупацией.

Интенсивные бои 30 сентября состоялись на разных направлениях линии фронта.

Напомним, ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили в нарушении перемирия друг друга.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября правительства Армении и Азербайджана заявили, что во время боев в непризнанном Нагорном Карабахе страны уже потеряли сотни людей и десятки единиц бронетехники. Страны также обратились к международным организациям по ситуации в регионе.