Звание Героя России дается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. В России немногим более тысячи Героев. Свыше 40% из них это звание присвоено посмертно. Недавно звание Героя России присвоено Сергею Кириенко, первому заму главы администрации президента, курирующему внутреннюю политику. Указ Путина секретный, но в администрации сделали так, что "Ъ" и "Ведомости" об этом узнали и всем рассказали. Так что это секрет Полишинеля.

В СМИ развернулась дискуссия о том, за что именно Кириенко дали Героя. То, что он это звание давно заслужил, никто не подвергает сомнению. Но за свои без малого 56 лет Сергей Владиленович совершил столько геройских подвигов, что "Золотыми звездами" следовало бы украсить весь костюм Кириенко, включая брюки. Вот неполный перечень его геройств.

Дефолт 1998 года. Именно за этот геройский подвиг Сергей Кириенко получил всенародное признание и любовь, которые выразились в звании "Киндер-сюрприз". Когда в 1998 году рухнул рубль, патриотические граждане ломанулись в обменники скупать доллары, а банки перестали выдавать вкладчикам их сбережения, россияне испытали к Сергею Владиленовичу нестерпимую нежность, избытки которой хватило на всех либералов и реформаторов России. После 1998 года называть себя либералом и сторонником реформ в людных местах стало небезопасно. Безусловно, за четыре месяца своего премьерства Кириенко не смог бы подготовить такой большой сюрприз россиянам, и тем более не мог совершить этот подвиг в одиночку. Но в делах героических важно даже не то, кто их совершил, а то, кому они приписаны молвой.

Искоренение либерализма в России. Лозунг СПС во время избирательной кампании 1999 года: "Путина – в президенты, Кириенко – в Думу! Молодых надо!" и последующий фуршет лидеров СПС в компании с Путиным в "Трех пескарях" стали не столь запоминающимся событием, как дефолт 1998 года. Но за российскими либералами прочно закрепился имидж некой субстанции, которая болтается где-то возле власти, стремится во власть попасть, хотя делать в этой власти данной субстанции совершенно нечего. Опять-таки, Кириенко далеко не единственный, кто отличился в деле окончательного решения либерального вопроса в России, но вклад его в это дело весом и несомненен.

11 лет в Росатоме. Это – срок. Как говорил Бургомистр в фильме "Тот самый Мюнгхаузен": "Каждый день в 9 утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть". Когда Кириенко заступал на "Росатом", он объявил, что построит 40 атомных энергоблоков. За 11 лет было построено 3. Выполнение обещанного на 7,5%. Обещал довести долю АЭС до 25% в общем объеме производства электроэнергии. К концу его деятельности эта доля выросла на 2% и достигла 17%. То есть обещания выполнены на 68%. Вполне себе геройские результаты.

Вклад в укрепление режима Путина. Тут, пожалуй, самые наглядные свидетельства геройского подвига. Итог спецмероприятия 18.03.18 стал рекордом: ЦИК насчитал, что впервые за Путина "проголосовало" большинство россиян, имеющих право голоса. Пацан сказал – пацан сделал. Обещал дать 70% голосов за Путина при явке 70%. И слово сдержал. Явку дал чуть меньше, зато процент за Путина много больше обещанных 70 процентов.

Кириенко – настоящий Герой путинской России. Полагаю, что особых проблем с установкой бронзового бюста на его родине, в городе Сухуми, не будет. "Президент" Абхазии Хаджимба вряд ли будет возражать. Сергея Владиленовича можно поздравить с тем, что теперь он сможет бесплатно ездить на городском транспорте, получит 30% скидку на коммуналку, ему, наконец, сделают бесплатный ремонт в квартире. Одним словом, заживет как человек. Заслужил.

Сергей Кириенко весьма органично влился в большую семью Героев России, среди которых уютно себя чувствуют такие люди как Рамзан Кадыров, Сергей Патрушев и другие людоеды и отважные бойцы бюрократического фронта. А вот всякие спасатели, люди, которые реально рисковали жизнью ради других людей, в этой компании должны были бы чувствовать себя белыми воронами. По идее, известие о тайном награждении Кириенко званием Героя России должно было бы вызвать массовый протест среди тех, кому эти звезды были вручены заслуженно. Не вызвал. Ни один не заявил, что готов вернуть награду. Какие-то у нас Герои не очень героические. Впрочем, какая страна, такие и герои…