Одного визита посла Соединенных Штатов в Республике Молдова Дерека Хогана в офис удерживающей власть в этой бывшей советской республике Демократической партии хватило для того, чтобы правительство заявило о своей отставке, его сторонники прекратили блокировать министерства и ведомства, некоронованный монарх Молдовы олигарх Влад Плахотнюк покинул страну, а Конституционный суд отменил все свои решения, которые объявляли вне закона решения парламента о формировании нового правительства.

Еще за несколько часов до этого визита могло казаться, что события будут развиваться в совершенно ином русле, установившееся в Молдове двоевластие приведет в лучшем случае к досрочным выборам, а в худшем — к настоящей общественной конфронтации.

Однако послу США удалось разрешить ситуацию за несколько минут. Мы точно не знаем, как, но мы видим результат.

Новости Люди Зеленского не простят

При этом приезд посла был отнюдь не первым иностранным вмешательством в молдавскую политику. Пророссийских социалистов, зависящих от политической и финансовой поддержки Кремля, и ориентирующуюся на Запад коалицию ACUM принудили к сотрудничеству высокопоставленные чиновники из Москвы, Вашингтона и Брюсселя. И даже в час формирования нового правительства в зале заседаний парламента вместе с депутатами присутствовали главы дипломатических ведомств США и России, а также Еврокомиссии. Они не просто напоминали депутатам об их обязательствах перед иностранными посредниками, но и защищали их от возможных ударов старой власти, объявившей парламент распущенным и отключившей свет в здании.

Новости Украина на грани хаоса

Некоторые мои молдавские коллеги, которым я напоминаю эти удивительные подробности формирования их новой власти и бегства старой, утверждают, что иначе бы вообще ничего не получилось, что это — дипломатия маленькой страны.

Что ж, я знаю другую маленькую страну, которая зависит от международного понимания куда больше, чем Молдова. Но просто перенесите молдавскую ситуацию на израильскую почву — в любой период истории страны. Просто представьте, что чиновники из Вашингтона или Брюсселя рассказывают лидерам израильских партий, какие коалиционные союзы им следует заключать. Просто представьте себе посла Соединенных Штатов в офисе "Ликуда" с объяснениями относительно легитимности правительства. Просто представьте себе Высший суд справедливости Израиля, решения которого зависят не от закона, а от политической конъюнктуры.

Не представляете? Зато представляете, что дипломатия маленькой страны — это жесткое отстаивание своих интересов перед любым большим игроком, другом или врагом.

А почему это так? А потому, что отцы-основателя Израиля стремились выстроить эффективные институции, а граждане страны точно понимали, зачем им еврейское государство. Тогда как многим политикам на постсоветском пространстве институции нужны только в качестве рычагов для обогащения. А граждане, так и не увидевшие, чем отличается жизнь в СССР от жизни в суверенной стране, от одних выборов к другим заводят в парламент то жуликов, то проходимцев, то предателей.

Молдавские социалисты не скрывают своих симпатий к России — стране, которая фактически оккупирует часть их территории последние 28 лет. Именно представителя пророссийской партии молдаване избрали своим президентом, именно его партия имеет больше всего депутатов в новом парламенте. И я не спрашиваю, как такое государство может работать. Я спрашиваю, как оно вообще может существовать?

На предстоящих парламентских выборах в Украине неплохой результат обещают "Оппозиционной платформе", лидеры которой совсем недавно ездили в Москву, встречались с премьер-министром Дмитрием Медведевым и делали вид, что нет ни российской оккупации Крыма и Донбасса, ни войны. Как может жить государство, одна часть граждан которого хочет его развития, а другая — демонтажа?

Это противоречие — главная проблема всего постсоветского пространства. Слишком мало институций, слишком мало патриотов, слишком много коррупции, слишком много потребителей. И в результате все решает его превосходительство американский посол.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся