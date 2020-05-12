113-летняя женщина вылечилась от коронавируса

Испанка Мария Браньяс стала самой старшей пациенткой, которая вылечилась от коронавируса – ей 113 лет.
Как передает Daily Mail, в доме престарелых в городе Олот в марте началась вспышка COVID-19. Помимо Браньяс заразились еще 17 постояльцев, однако никто из них не выжил.
Заболевание женщины протекало бессимптомно, но пенсионерка никуда из комнаты не выходила, чтобы не заразить других людей. В самоизоляции она встретила также свой 113-й день рождения.
Мария Браньяс
dailymail.co.uk
Браньяс помимо коронавируса пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании и пандемию испанского гриппа. У женщины есть трое детей, 11 внуков и 13 правнуков. Она является самой старшей жительницей Испании.
Мария Браньяс
dailymail.co.uk
Как писал OBOZREVATEL, в мире коронавирусом заболели более 4,3 миллиона человек, из которых почти 290 тысяч скончались.
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