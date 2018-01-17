В Запорожской области полицейский организовал преступление (ФОТО)

После "героического" раскрытия хотел отличиться и, возможно, получить премию

В Запорожской области прокуратура объявила участковому полицейскому о подозрении в организации преступления с целью его оперативного раскрытия и повышения результатов своей работы.

Как сообщает сегодня, 17 января, пресс-служба прокуратуры области, участковый в курортном Бердянске пообещал местному пьянице денег и алкоголя за то, что тот поможет полицейскому повысить показатели раскрытия преступлений.

"Указанному лицу полицейский передал боеприпасы (патроны к пистолету "Макарова") и приказал следовать в один из блокпостов на границе города, пообещав денежное вознаграждение и приобретение спиртных напитков. После этого гражданское лицо остановили и задержали сотрудники полиции, а в дальнейшем привлекли к уголовной ответственности за незаконное хранение боеприпасов", - передает прокуратура.

Событие произошло еще в сентябре, а пьяница заявил об этом лишь в январе, когда оказался на скамье подсудимых.

Прокуроры вместе с управлением внутренней безопасности полиции провели обыск у участкового и обнаружили еще незаконные боеприпасы.

16 января ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боевыми припасами).

Санкция – до 7 лет тюрьмы.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Запорожской области