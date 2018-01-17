УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

В Запорожской области полицейский организовал преступление (ФОТО)

332

После "героического" раскрытия хотел отличиться и, возможно, получить премию

В Запорожской области прокуратура объявила участковому полицейскому о подозрении в организации преступления с целью его оперативного раскрытия и повышения результатов своей работы.

Как сообщает сегодня, 17 января, пресс-служба прокуратуры области, участковый в курортном Бердянске пообещал местному пьянице денег и алкоголя за то, что тот поможет полицейскому повысить показатели раскрытия преступлений.

"Указанному лицу полицейский передал боеприпасы (патроны к пистолету "Макарова") и приказал следовать в один из блокпостов на границе города, пообещав денежное вознаграждение и приобретение спиртных напитков. После этого гражданское лицо остановили и задержали сотрудники полиции, а в дальнейшем привлекли к уголовной ответственности за незаконное хранение боеприпасов", - передает прокуратура.

Событие произошло еще в сентябре, а пьяница заявил об этом лишь в январе, когда оказался на скамье подсудимых.

Прокуроры вместе с управлением внутренней безопасности полиции провели обыск у участкового и обнаружили еще незаконные боеприпасы.

16 января ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боевыми припасами).

Санкция – до 7 лет тюрьмы.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Запорожской области

Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости