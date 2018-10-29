В Запорожской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

В Запорожской области на ходу загорелся пассажирский автобус. В момент возгорания в салоне находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал, передает портал "Вместе".

Инцидент произошел вчера, 28 октября, на участке трассы Запорожье – Новомосковск. Во время движения загорелся рейсовый автобус марки "Эталон".

По словам очевидцев, когда из-под капота начал идти дым, водитель тут же остановил автобус на обочине и самостоятельно пытался потушить огонь. Однако не сработал ни один огнетушитель.

В результате автобус выгорел дотла. К счастью, пострадавших нет, пассажиры успели покинуть салон.

По предварительным данным причиной возгорания стала неисправность проводки. Все обстоятельства инцидента устанавливают следователи.