В Запорожской больнице умер водитель автомобиля, врезавшегося на трассе в грузовик

Водитель легкового автомобиля "SOUEAST Lioncel", который вчера, 16 июля, попал в ДТП на трассе Харьков-Симферополь, скончался с больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.

Напомним, 27-летний водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "DAF" под управлением мужчины 1975 года рождения.

Запорожские спасатели освободили мужчину, которого зажало в автомобиле после ДТП.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.