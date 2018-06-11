В Запорожье живодеры заживо сожгли щенков в будке (ФОТО, ВИДЕО 18+)

В Запорожье неизвестные сожгли будку с собаками, за которыми ухаживали волонтеры. Об этом на своей странице в соцсети сообщила зоозащитница Елена Пылова.

По ее словам, будка с щенками находилась в районе посадки на улице Светлой в Хортицком районе города. Волонтеры и местные жители ухаживали за животными, кормили их, а также пытались пристроить в хорошие руки.

На днях неизвестные ночью подожгли будку. Несколько щенков сгорели заживо, двум удалось спастись, остальные пропали. Взрослым собакам также удалось спастись.

"Бездомные животные стерилизуются по плану, однако пока ежедневно мы сталкиваемся с выброшенными щено-семьями. То, что они попадают в беды, это не единичный случай: поджоги будок, попадание под колеса, живодерство, смерть от голода, инфекций, - все это ожидает крох на улицах города", - отметила Елена Пылова.

Фото: Фейсбук