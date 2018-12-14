В Запорожье водитель под наркотиками нарушил ПДД и сбил женщину насмерть

В Запорожье полицейские задержали водителя автомобиля, который насмерть сбил женщину-пешехода.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Напомним, авария произошла вчера, 13 декабря, около 19:05 на проспекте Соборном в районе улицы Фортечной. Водитель автомобиля “ВАЗ”-2101 решил проскочить на красный сигнал светофора, вследствие чего наехал на женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет. От полученных травм 64-летняя горожанка скончалась на месте.

Затем водитель остановил автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Полицейскимудалось задержать злоумышленника.

Установлено, что 27-летний водитель находился под действием наркотиков. По фактупроисшествия открыто уголовное производство. Продолжается расследование.