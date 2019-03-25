В Запорожье погиб актер и каскадер Виктор Лейнерт

В театре "Січові козаки" подтвердили гибель актера Виктора Лейнерта со сценическим именем Наливайко. Актер и каскадер погиб в результате несчастного случая, упав с коня на автодороге.

"Наливайко, ти пішов як справжній козак, на коні. Хай земля тобі буде пухом. Ти завжди з нами", - указывается в Instagram театра.

По предварительным данным, актеру стало плохо во время скачки. Он упал с лошади, получив тяжелые травмы, от которых скончался до приезда скорой.

Театр "Січові козаки" на острове Хортица в Запорожье демонстрирует казацкие бои, каскадерские трюки на лошадях и с оружием XVII– XVIII веков. Шоу театра воссоздает быт и мастерство сечевых казаков Запорожья.

В театре отметили, что погибший Виктор Лейнерт был одним из старейших и опытнейших каскадеров театра.

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