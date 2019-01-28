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В Запорожье пытались угнать машину скорой помощи

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В Запорожье во время вызова пытались угнать карету скорой помощи.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил директор областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

Инцидент произошел вчера, 25 января, в Хортицком районе города.

"Неизвестный человек, пока бригада спасала пострадавшего от гололёда гражданина, хотел угнать имущество громады в виде автомобиля скорой помощи Пежо Боксер!!! Впервые в новейшей истории нашей службы!!! При помощи наряда полиции казённое имущество было отбито у супостата. Бригада #705 продолжила дежурство. Негодяя нейтрализовали", – написал руководитель областной службы скорой помощи и поблагодарил патрульную полицию за помощь.

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