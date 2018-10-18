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В Запорожье на Набережной столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл

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Вчера, 17 октября, в Запорожье на Набережной столкнулись ВАЗ и мотоцикл.

Об этом сообщили а пресс-службе патрульной полиции.

ДТП случилось вечером,около 17:20. Как рассказал полицейским свидетель, водитель мотоцикла ехал в сторону острова Хортица и столкнулся с легковым авто, которое ехало впереди и поворачивало налево.

На место происшествия вызвали скорую помощь, у водителя мотоцикла констатировали закрытую черепно-мозговую травму. Вскоре мужчина пришел в сознание, его доставили в 5-ю горбольницу.

В Запорожье на Набережной столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл

В Запорожье на Набережной столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл

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