В Запорожье мужчина с ножом напал на продавщицу киоска

В Заводском районе Запорожья задержали 56-летнего мужчину, предположительно напавшего на продавщицу киоска за то, что она отказалась одолжить ему деньги.

Об этом сообщает ГУНП Запорожской области.

Инцидент произошел вечером 13 марта.

32-летняя продавщица рассказала полицейским, что видела мужчину и раньше. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина потребовал денег в долг и, получив отказ, ранил женщину в кисть и туловище. Прибывшие медики оказали ей помощь. От госпитализации женщина отказалась.

Предположительного нападавшего вскоре задержали. Установлено, что он освободился из мест лишения свободы в конце февраля этого года.

В отношении него ведется уголовное производство по статье о хулиганстве. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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