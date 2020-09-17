В Запорожье на Набережной 17 сентября автомобиль врезался в столб с билбордом и загорелся.

В результате ДТП три человека погибли, еще трое получили травмы. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале "Запоріжжя NOW" (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, в машине находилось шесть человек.

Как пишет местный сайт 061.ua, до приезда спасателей очевидцы вытащили из авто парня и девушку (водителя и пассажира), еще трое молодых людей, которые сидели на заднем сидении, сгорели заживо.

Также на месте происшествия также находился еще один пострадавший молодой человек. Кто он и как причастен к аварии – выясняется.

(Внимание! Впечатлительным и людям со слабой психикой не рекомендуется смотреть фото, 21+)

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября в Запорожской области на дороге "Энергодар-Васильевка-Бердянск" произошло смертельное ДТП. Разбилось авто, в котором ехали три женщины. Одна из пассажирок скончалась на месте.