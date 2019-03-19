В Запорожье 8 пожарных машин тушили огонь на Центральном рынке города

Сегодня утром, 19 марта, в Запорожье произошел пожар на территории Центрального рынка по ул. Жуковского.

Об этом сообщают в областном управлении ГСЧС.

На место пожара прибыли 8 единиц техники и 32 человека личного состава. Как выяснилось, на территории рынка горели торговые киоски на площади 80 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям подразделений, удалось не допустить распространения пожара на более значительную площадь и спасти от огня около 22 торговых киосков, которые находились рядом.

Уже в 07:50 бойцы ГСЧС локализовали возгорание, а в 08:05 – полностью его ликвидировали. Во время пожара никто не пострадал.

Причину пожара устанавливают. Проводится расследование.

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