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В результате ДТП в Запорожской области часть курортного города осталась без отопления

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Легковушка снесла одну из труб теплотрассы, которая обеспечивала подачу тепла в один из районов Бердянска. Как сообщает РаиМелитополь, от последствий аварии страдает микрорайон Колония.

27 января в курортном городе произошла авария на ул. Рудневой. Автомобиль Daewoo на большой скорости “вылетел” на обочину и врезался в трубу теплотрассы, которая лопнула от удара, сообщает “ПроБердянск”.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают полицейские, а также аварийные службы.

В результате ДТП в Запорожской области часть курортного города осталась без отопления

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