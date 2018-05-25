В прокуратуре сообщили подробности убийства депутата в Запорожье

В Запорожье начался процесс по делу несовершеннолетнего, которого обвиняют в убийстве бывшего депутата Генического райсовета, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Так, по информации ведомства, завершилось досудебное расследование по факту гибели в Запорожье 34-летнего экс-депутата из Херсонской области. Установлено, что 17-летний житель Запорожья, который хотел завладеть мобильным телефоном депутата, нанес ему несколько ударов в область головы. Удары оказались смертельными. Спустя три дня потерпевший в тяжелом состоянии умер в больнице.

Напомним, информация о смерти экс-депутата Генического райсовета Константина Гурулева появилась в марте текущего года. Изначально в полиции опровергали информацию об ограблении.

В настоящее время подозреваемый в убийстве находится под стражей. Обвинительный акт в отношении него направлен в Коммунарский суд Запорожья. Злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото:Пресс-служба прокуратуры Запорожской области.