В ДТП в Хортицком районе Запорожья пострадали 5 человек

Сегодня утром, около 10:30 на съезде в сторону мостов Преображенского со стороны Бабурки (в районе нового моста) не разминулись два легковых авто.

Об этом 061 сообщили читатели.

"Лоб в лоб" столкнулись "Лада Калина" и "Рено".

По информации главы независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолия Сидоренко, в результате столкновения, пять человек получили травмы.

"Водитель и пассажир "Лады Калины" получили травмы средней степени тяжести. У обоих черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Кроме того, у женщины-пассажира закрытый перелом левого плеча. Бригадой скорой помощи их доставили в больницу. Во втором автомобиле находилось три человека. Они получили ссадины, от госпитализации отказались", - прокомментировал 061 Анатолий Сидоренко.

Подробности происшествия выясняются, на месте работают правоохранители.