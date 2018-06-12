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Под Запорожьем утонул рыбак, который пытался спасти свою удочку

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Мужчина утонул в 30м от берега.

Сегодня утром в Гуляйполе утонул 37-летний рыбак. Трагедия произошла на пруду Заповит, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

Прибыв на место происшествия, водолазы провели поисковые работы. Спустя несколько минут они обнаружили под водой тело мужчины.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения рыбака доставили к берегу. Мужчина не подавал признаков жизни. Тело погибшего передали сотрудникам полиции для проведения судмедэкспертизы.

По словам свидетелей, мужчина поплыл за удочкой и исчез под водой на расстоянии 30м от берега.

Фото: Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области

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