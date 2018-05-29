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Под Запорожьем пенсионерка захлебнулась в бассейне с питьевой водой

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Вчера, 28 мая, в поселке Черниговка Запорожской области произошло ЧП. 78-летняя местная жительница решила сократить путь домой и упала в бассейн с питьевой водой.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области, около 2 часов дня к ним поступил звонок от дежурного Нацполиции. Мужчина сообщил, что на глубине 0,5м находится тело пенсионерки без признаков жизни. Необходима помощь спасателей.

По прибытии с помощью спасательных тросов бойцы ГСЧС вытащили тело погибшей и передали сотрудникам полиции.

По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

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