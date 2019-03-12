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В Запорожской области продолжают закрывать школы на карантин

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В Запорожской области ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ стабилизируется, однако некоторые школы и детсады закрыты на карантин. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

На минувшей неделе в области зарегистрировано 6716 случаев заболеваний ОРВИ. Большую часть заболевших (69%) составили дети. Кроме того, в больницы были госпитализированы 161 человек, из них 108 – дети.

В связи с этим на карантин полностью закрыты 9 школ области, в том числе все школы Энергодара. Также временно приостановлено обучение в 22 отдельных классах.

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