В Запорожской области объявили карантин из-за бешеных лис

В Черниговском, Пологовском и Акимовском районах были замечены лисы, страдающие бешенством. Во всех населенных пунктах, где зафиксировали инфекцию, объявлен карантин.

Как сообщили в пресс-центре Госпродпотребслужбы, за неделю специалисты исследовали 7 биоматериалов, в трех случаях заболевание подтвердилось. Переносчиками инфекции стали лисы.

В "карантинных" селах на время действия ограничительных мероприятий нельзя торговать домашними животными. Кроме того, эпидемиологи провели разъяснительные беседы с местными жителями.