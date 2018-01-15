В Запорожье рухнувшая крыша придавила человека (ФОТО)

Крики мужчины услышали случайно

В Запорожье мужчина, который пытался добыть металлолом, оказался под обломками рухнувшей на него крыши.

Об этом сообщает патрульная полиция города.

Чрезвычайное событие случилось на выходных на улице Доблестная в Хортицком районе.

Патрульных вызвали люди, которые случайно услышали крики мужчины из заброшенного сарая.

Пострадавший лежал в яме придавленный обломками крыши.

Патрульным он рассказал, что в поисках металлолома попытался достать металлический стержень из крепления крыши сарая, но в процессе крыша рухнула и упала на него.

На место прибыли также скорая медпомощь и спасатели, которые вместе с полицией достали мужчину.

У постиравшего, скорее всего, повреждены нога и ребра.

Его госпитализировали в 9-ю городскую больницу.

Фото: патрульная полиция Запорожья