В Запорожье рухнувшая крыша придавила человека (ФОТО)

Крики мужчины услышали случайно
В Запорожье мужчина, который пытался добыть металлолом, оказался под обломками рухнувшей на него крыши.
Об этом сообщает патрульная полиция города.
Чрезвычайное событие случилось на выходных на улице Доблестная в Хортицком районе.
Патрульных вызвали люди, которые случайно услышали крики мужчины из заброшенного сарая.
Пострадавший лежал в яме придавленный обломками крыши.
Патрульным он рассказал, что в поисках металлолома попытался достать металлический стержень из крепления крыши сарая, но в процессе крыша рухнула и упала на него.
На место прибыли также скорая медпомощь и спасатели, которые вместе с полицией достали мужчину.
У постиравшего, скорее всего, повреждены нога и ребра.
Его госпитализировали в 9-ю городскую больницу.
Фото: патрульная полиция Запорожья