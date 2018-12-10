МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Хроника

В Запорожье представители Союза армян почтили память жертв землетрясения в Армении (ФОТО)

175

В пятницу, 7 декабря в Армянской Апостольской Церкви Запорожья состоялся молебен жертвам трагедии в Армении 1988 года. После молебна все присутствующие зажгли свечи в память о жертвах этой страшной трагедии.

На мероприятии присутствовали представители армянской общины Запорожской области, представители духовенства области, а также Ликвидаторы последствий землетрясения из ПГТ Бильмак Запорожской области, которые в 1988 году по первому зову отправились в Армению помогать пострадавшим, среди них Марочко Виктор Николаевич, Демьяненко Анатолий Иванович, Байбара Владимир Владимирович, Еременко Геннадий Николаевич, Бульбенко Виктор Павлович.

В Запорожье представители Союза армян почтили память жертв землетрясения в Армении (ФОТО)

В Запорожье представители Союза армян почтили память жертв землетрясения в Армении (ФОТО)

От лица всех армян поблагодарили этих героических людей за все то, что они сделали для нашего народа, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни, сообщили в пресс-службе Союза армян Запорожской области.

В Запорожье представители Союза армян почтили память жертв землетрясения в Армении (ФОТО)

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги