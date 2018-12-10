В Запорожье представители Союза армян почтили память жертв землетрясения в Армении (ФОТО)

В пятницу, 7 декабря в Армянской Апостольской Церкви Запорожья состоялся молебен жертвам трагедии в Армении 1988 года. После молебна все присутствующие зажгли свечи в память о жертвах этой страшной трагедии.

На мероприятии присутствовали представители армянской общины Запорожской области, представители духовенства области, а также Ликвидаторы последствий землетрясения из ПГТ Бильмак Запорожской области, которые в 1988 году по первому зову отправились в Армению помогать пострадавшим, среди них Марочко Виктор Николаевич, Демьяненко Анатолий Иванович, Байбара Владимир Владимирович, Еременко Геннадий Николаевич, Бульбенко Виктор Павлович.

От лица всех армян поблагодарили этих героических людей за все то, что они сделали для нашего народа, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни, сообщили в пресс-службе Союза армян Запорожской области.