В Запорожье полицейский автомобиль протаранил иномарку

Водитель служебного авто не пропустил легковушку, которая двигалась по главной дороге.

В центре Запорожья произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции. Об этом порталу "Depo.Запоріжжя" рассказали источники в патрульной полиции города.

ДТП произошло в субботу, 20 октября, утром, на улице Святого Николая. По предварительным данным, автомобиль "Рено" двигался по главной дороге, когда в бок влетел служебный "Приус".

В результате аварии пострадавших нет, однако машины получили серьезные механические повреждения.

На месте работала следственно-оперативная группа.