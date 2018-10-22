МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Хроника

В Запорожье полицейский автомобиль протаранил иномарку

165

Водитель служебного авто не пропустил легковушку, которая двигалась по главной дороге.

В Запорожье полицейский автомобиль протаранил иномарку

В центре Запорожья произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции. Об этом порталу "Depo.Запоріжжя" рассказали источники в патрульной полиции города.

ДТП произошло в субботу, 20 октября, утром, на улице Святого Николая. По предварительным данным, автомобиль "Рено" двигался по главной дороге, когда в бок влетел служебный "Приус".

В результате аварии пострадавших нет, однако машины получили серьезные механические повреждения.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги