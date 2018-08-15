В Запорожье похитили мужчину и требовали за него выкуп

Как сообщает пресс-служба полиции Запорожья, в понедельник, 13 августа, был похищен 34-летний житель Бердянска. Неизвестные требовали деньги у гражданской жены потерпевшего за освобождение пленника.

В ходе оперативно-следственных действий полицейские оперативно установили место нахождение автомобиля на котором увезли мужчину. Там же копы поймали троих похитителей и освободили заложника.

Также, в машине злоумышленников правоохранители нашли и изъяли кастет, газовый баллончик, шприц с неизвестным веществом и деньги.

В настоящий момент по данному делу открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 7 лет тюремного заключения.