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В Запорожье похитили мужчину и требовали за него выкуп

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Как сообщает пресс-служба полиции Запорожья, в понедельник, 13 августа, был похищен 34-летний житель Бердянска. Неизвестные требовали деньги у гражданской жены потерпевшего за освобождение пленника.

В ходе оперативно-следственных действий полицейские оперативно установили место нахождение автомобиля на котором увезли мужчину. Там же копы поймали троих похитителей и освободили заложника.

Также, в машине злоумышленников правоохранители нашли и изъяли кастет, газовый баллончик, шприц с неизвестным веществом и деньги.

В настоящий момент по данному делу открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 7 лет тюремного заключения.

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