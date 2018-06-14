В центре Запорожья бродячая собака до крови покусала ребенка

Вчера, 13 июня, в Запорожье на бульваре Шевченко бродячая собака покусала девочку, которая гуляла с родителями.

Собака поселилась вместе с щенками в кустах возле памятника сталевару. Видимо, она хотела защитить свое потомство, поэтому и укусила ребенка за ногу. Об этом сообщили родители девочки, передает "Вместе".

"Внимание родителей нашего города! В кустах, прямо на аллее Бульвара Шевченко сегодня эта собака укусила моего ребёнка. Это может произойти и с вашими детьми! Держите их подальше от милых щенков, которые живут в кустах. Это одно из самых многолюдных мест нашего города! Следствие – больница, операция, и уколы от бешенства с антибиотиками, – написал отец девочки Юрий.

Мужчина добавил, что намерен жаловаться городским властям с проблемой бродячих животных и задал риторический вопрос – "Кто из городской власти должен позаботится о проблеме бродячих собак?".

Фото: Вместе