В Кирилловке расчистили промоину Молочного лимана после шторма

Рыба уже зашла на нерест.

Вчера, 12 июня, активисты в очередной раз открыли промоину Молочного лимана. Об этом в своем Facebook сообщает общественная организация "Эко-корпус".

По словам активистов, промоину вычищали при поддержке руководства Приазовского Национального парка, Кирилловской территориальной громады, а также при помощи рыбаков из Запорожья, Мелитополя, Киева, Харькова, Днепра и Кропивницкого. Работы проводились в круглосуточном режиме и длились всего 12 дней.

"Люди, которые занимаются спортивной рыбалкой из разных уголков Украины, помогали, как могли. Кто-то отправлял деньги на карту, кто-то привозил фильтры и топливо. Многие из них даже никогда не ловили пеленгаса. Но вся Украина прониклась нашей проблемой. К нам подходили даже пенсионеры и говорят: "Вот ребят, мы купили 20 литров солярки, но только сделайте", - говорится в сообщении.

Также в работе помог и кирилловский поселковый совет. На несколько дней они предоставили второй экскаватор, что позволило освободить берег промоины, для дальнейшего складирования песочной массы.

Фото: Фейсбук