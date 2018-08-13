Украинские чиновники хотят возродить Бердянский аэропорт

В Министерстве инфраструктуры сообщили о планах на ремонт Бердянского аэропорта

Министерство инфраструктуры Украины планирует вернуть к жизни аэропорт в Бердянске. Чиновники рассматривают этот аэропорт как альтернативу Мариупольскому. Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, после того, как аэропорт Мариуполя прекратил свою работу, реконструкция Бердянского аэропорта необходима для воздушного сообщения с восточным регионом Украины.

"К сожалению, с точки зрения безопасности, я не могу позволить осуществлять авиаперелеты в мариупольский аэропорт. Я понимаю, что риск слишком высок. Русский оккупант или агент возьмет ПЗРК и попадет в самолет, который заходит на посадку. Тем не менее, мы рассматриваем опцию бердянского аэропорта, который дальше от фронтовой зоны и к нему близко доехать из Мариуполя. Если нам парламент выделит средства на следующий год, безусловно, Бердянск должен быть среди тех пяти аэропортов, которые будут реконструированы в первую очередь", — добавил министр.

Напомним, в июне текущего года парламентарии и министры уже поднимали вопрос транспортного сообщения Донецкой и Запорожской областей, ремонта автомобильных дорог и восстановления аэропортов.