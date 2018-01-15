Стал известен проектировщик нового ТРЦ в Запорожье

Генеральным проектировщиком нового торгово-развлекательного центра в Запорожье на открытом конкурсе была выбрана компания "Мегалайн", чье портфолио насчитывает более 50 готовых объектов недвижимости по всей Украине. Среди них — торгово-развлекательные комплексы, бизнес-центры, гостиницы, заводы, цеха, паркинги.

Каким будет "Современный центр города"?

12 декабря в Запорожье был презентован проект "Современный центр города", который предполагает обновление парка им. Пушкина и аллеи Яланского (территория в районе областного цирка и остановки "Универмаг "Украина"), а также строительство крупнейшего в регионе современного торгово-развлекательного центра. Эксперты прогнозируют, что строительство такого масштабного объекта и благоустройство территории вокруг него послужит важным двигателем деловой активности в Запорожье. Проект станет важным сигналом инвесторам о том, что в Запорожье можно реализовывать масштабные проекты.

Что будет внутри?

Автор идеи проекта, председатель совета учредителей Группы компаний "Александр" Владимир Кальцев отметил, что на более чем 100 тысячах кв. м. нового ТРЦ разместятся 300 магазинов 150 мировых брендов, кинотеатр, больше 2500 кв.м. детских развлекательных центров и других зон отдыха. В зоне foodcourt (фуд-корта) предполагается больше 30 кафе и ресторанов.

Что будет снаружи?

Роллердром, другие места для развлечений взрослых и детей. Новый парк станет одним из самых "зеленых" мест города. В нем планируется высадить больше 9000 ед. растений, что в 5 раз больше чем есть сейчас.

Какие возможности получат запорожцы?

Строительство и дальнейшая работа центра создаст около 6000 новых рабочих мест для запорожцев. Центр станет не только крупнейшим местом отдыха и шоппинга, но и крупным работодателем для региона.

Кто займется созданием проекта?

В январе на открытом конкурсе был определен генеральный проектировщик ТРЦ. Им стала украинская компания — "Мегалайн". Она имеет 23-летний опыт проектирования и строительства, в первую очередь коммерческой недвижимости. Так, за плечами "Мегалайна" — строительство ТРЦ Ocean Mall и LAVINA и работа над второй очередью ТРЦ SKYMALL в Киеве, проект реконструкции стадиона им. Банникова по заказу Федерации футбола Украины, реконструкция здания Национального банка Украины и еще около полусотни аналогичных объектов.

"Мегалайн" имеет успешный опыт строительства крупных объектов недвижимости. В своей работе компания использует энергосберегающие технологии, придерживается международных стандартов ISO 9001 и BREEAM(метод оценки экологической эффективности зданий).

Кто будет управлять строительством?

Ранее стало известно, что управлять строительством будет крупная австрийская компания "Дельта", реализовавшая десятки проектов коммерческой недвижимости в крупнейших городах мира.

Когда планируют реализовать проект?

Авторы идеи проекта "Современный центр города", представители управляющей компании и генерального проектировщика уверены, что в назначенный срок — через 36 месяцев — жители Запорожья и гости города смогут с удовольствием проводить время в новом торгово-развлекательном центре и прилегающей парковой зоне.

Где можно узнать больше о "Современном центре города"?

Следить за реализацией проекта можно на facebook-странице https://www.facebook.com/zp.future.centre/.