Под Запорожьем сгорел микроавтобус с гаражом (ФОТО)

Вероятная причина – неисправная проводка

В Запорожском районе в результате пожара полностью уничтожен микроавтобус "Газель" вместе с гаражом.

Как сообщает ГУГСЧС в области, 16 апреля поступил вызов на пожар по ул. Мира пригороде Запорожья – селе Владимирское.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит гараж и автомобиль "Газель" на общей площади 40 м кв.", - передают спасатели.

Пожар оперативно ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки автомобиля.

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области