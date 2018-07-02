На запорожском курорте пьяный водитель разбил головой стекло автомобиля

От медицинской помощи пострадавший отказался.

Вчера ночью, 1 июля, в курортном Бердянске в районе 3-го пляжа не поделили дорогу автомобили ВАЗ и Toyota с пьяным водителем за рулем. В результате столкновения водитель иномарки сильно ударился головой в лобовое стекло и разбил его, передает "ПРО Бердянск".

По словам очевидцев, мужчина, управлявший автомобилем Toyota, находился в состоянии алкогольного опьянения. До приезда полиции он не выходил из машины.

От медицинской помощи пострадавший отказался. На место происшествия работали правоохранители. Причины ДТП устанавливаются.

Фото: ПРО Бердянск