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На запорожском курорте пьяный водитель разбил головой стекло автомобиля

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От медицинской помощи пострадавший отказался.

Вчера ночью, 1 июля, в курортном Бердянске в районе 3-го пляжа не поделили дорогу автомобили ВАЗ и Toyota с пьяным водителем за рулем. В результате столкновения водитель иномарки сильно ударился головой в лобовое стекло и разбил его, передает "ПРО Бердянск".

По словам очевидцев, мужчина, управлявший автомобилем Toyota, находился в состоянии алкогольного опьянения. До приезда полиции он не выходил из машины.

От медицинской помощи пострадавший отказался. На место происшествия работали правоохранители. Причины ДТП устанавливаются.

Фото: ПРО Бердянск

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