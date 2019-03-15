На ремонт запорожских дорог собираются потратить почти 200 миллионов гривен

В Запорожье пройдут масштабные работы по ремонту дорог в городе – они запланированы на май 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе запорожской мэрии.

Из городского бюджета на эти цели выделят более 190 миллионов гривен, в частности на ремонт дорог в частном секторе предусмотрено 14 миллионов гривен, на внутриквартальные дороги – 31 миллион гривен и на тротуары – 16 миллионов гривен.

В настоящее время специалисты решают, на каких улицах необходимо начать ремонт в первую очередь, а также определяют объем дорожного покрытия.

Предварительные списки работ уже разработаны. Точный график работ и улицы, на которых выполнят ремонт, будут известны позже.

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