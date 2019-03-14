На ремонт дорог в Запорожской области выделят 233 миллиона гривен

В 2019 году из государственного бюджета на ремонт дорог в Запорожской области будет выделено более 200 миллионов гривен. Об этом сообщили пресс-службе областной государственной администрации.

Всего из бюджета будет выделено 233 800 тысяч гривен и в эту сумму входят средства на строительство мостов через реку Днепр.

Также в эту сумму входит капитальный ремонт дороги М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (мостовой переход через реку Сухая Балка) и средний ремонт дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь.

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