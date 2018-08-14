На двух пляжах Запорожской области в реке Днепр обнаружили кишечную палочку

В Запорожской области на двух общественных пляжах обнаружили опасные инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского лабораторного центра Минздрава.

Так, на минувшей неделе специалисты центра взяли на исследование 13 проб воды р. Днепр на микробиологические и паразитологические показатели.

В трех пробах была обнаружена лактозопозитивная кишечная палочка.

В перечень опасных пляжей вошли центральный общественный пляж Запорожья и энергодарский городской пляж "Солнечный".

Информация о результатах отклонений от санитарно-эпидемиологических нормативов направлена в органы местной власти для принятия соответствующих мер и установления знаков о запрете купания.