Коллеги жителя Запорожья, почти вся семья которого погибла в страшном ДТП, просят о помощи

В страшном ДТП под Запорожьем, в котором грузовой автомобиль "КамАЗ" врезался с маршрутку с ехавшими после отдыха в Кирилловке людьми, погибла почти вся семья местного железнодорожника.Ивана Гермака.

Как сообщает Приднепровская железная дорога, жертвами ДТП стали дети и жена мужчины.

"В этой страшной аварии погибли дети нашего коллеги — поездного диспетчера Ивана Гермака. Его жена сейчас находится в реанимации", — сообщает ПЖД.

Коллеги железнодорожника просят поддержать его в трудную минуту, в том числе материально, на лечение и другие нужды.

Счет для помощи опубликован на сайте ПЖД.

Напомним, 10 августа на трассе Харьков – Симферополь, возле села Каменское в маршрутку, перевозившую пассажиров из курортной Кирилловки в Запорожье, врезался "КамАЗ".

В смертельном ДТП погибли 7 человек, в том числе дети.

Водителя "КамАЗа" арестовали.